СБУ розраховує, що ФСБ розсекретить архіви про репресії і Голодомор

Служба безпеки України зацікавлена укласти угоду з російською спецслужбою щодо розсекречення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, репресіями і Голодомором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, після підписання у Києві договору між СБУ та Інститутом національної пам’яті Польщі про співробітництво в архівній галузі повідомив журналістам голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Ми зацікавлені у підписанні такої угоди, звичайно, з Російською Федерацією. Нас цікавлять не тільки архівні документи, а саме так, як ми з польською стороною започаткували співпрацю – обмін копіями документів, електронними копіями документів, безумовно, щоб зробити їх доступними для кожного громадянина і Росії, й України, і Польщі, і взагалі для світової громадськості», - сказав він.

Водночас, відповідаючи на уточнююче запитання стосовно того, що заважає зробити такий крок українській та російській спецслужбам, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Якби від нас залежала така угода, то вона була б укладена найближчим часом. Я сподіваюсь, що російські колеги підуть нам назустріч, і ми будемо мати таку угоду».