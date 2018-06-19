Пам`ять оживає у граніті

У Бабиному Яру відбувся захід, присвячений пам’яті розстріляних під час Великої Вітчизняної Війни ромів.... На місці розстрілів заклали символічний камінь і провели траурний мітинг... Фоторепортаж

В неділю, 2 серпня в Бабиному Яру відбувся захід, присвячений пам’яті розстріляних під час Великої Вітчизняної Війни ромів. На місці розстрілів був закладений символічний камінь, проведений траурний мітинг та поминальний молебень. Фото Сергія Светлицького / УНІАН

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