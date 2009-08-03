СБУ і МВС вже як «два-три дні» не конкурують у справі Пукача

Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ не конкурують під час розслідування кримінальної справи проти колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я вас запевняю, що у всякому разі, за останні два-три дні зникли питання можливої конкуренції між відомствами або політизації, і кожне відомство згідно закону виконує доручення слідчих», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За словами голови СБУ, він і міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО доповідають Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ про хід розслідування справи проти О.ПУКАЧА.

Крім того, обидві силові структури щогодини надають доповіді Генеральній прокуратурі, зокрема, заступнику генпрокурора Миколі ГОЛОМШІ, який є куратором «справи Георгія Гонгадзе».

Як повідомляв УНІАН, вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.