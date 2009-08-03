Робоче засідання Національного Громадського комітету захисту суспільної моралі та державного служіння

4 серпня - 11-30 - Відбудеться робоче засідання Національного Громадського комітету захисту суспільної моралі та державного служіння. В роботі візьмуть участь: Всеукраїнський Громадський Староста В.Халецький, депутат ВРУ В.Стоженко; депутат Немирівської райради В.Каричинський та представники громадськості. Запрошені: голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі В.Костицький, начальник ГУ держслужби України Т.Мотренко (вул.. Новокостянтинівська, 2-а ,3-й поверх, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 499-61-07, 8-066-981-24-50.

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