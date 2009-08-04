Суддя обстріляв з Калашникова родину сестри через спадщину

Прокуратурою Херсонської області затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням заступника голови Каховського міськрайонного суду Олега КРЮКОВСЬКОГО у замаху на вбивство його сестри та її малого сина.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Досудове слідство у кримінальній справі стосовно судді проведено слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області за фактом замаху на вбивство громадянки З. та її малолітнього сина.

Досудовим слідством було встановлено, що О.КРЮКОВСЬКИЙ у стані алкогольного сп’яніння прийшов на подвір’я будинку, де мешкає його рідна сестра з сім’єю та з близької відстані через вікно здійснив більше десяти пострілів з автомату Калашникова по своїх родичах. На щастя, ніхто з них не загинув, лише отримали тілесні ушкодження. Зазначені дії, за даними слідства, суддя вчинив через незгоду з розподілом залишеної батьками спадщини.

Постановою Суворовського районного суду міста Херсона від 18 квітня ц. р. обвинуваченому обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Зараз вирішується питання про направлення зазначеної кримінальної справи до Верховного Суду України відповідно до вимог ст.38 КПК України для визначення підсудності.

Як повідомлялося раніше , 16 квітня ц. р. Верховна Рада ухвалила постанову “Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді місцевого Каховського міськрайонного суду Херсонської області О.КРЮКОВСЬКОГО.

Таким чином депутати підтримали відповідне подання Генеральної прокуратури України.