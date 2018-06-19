«Гордіїв вузол» має розв‘язати Європейський суд. Частина 2

Суперечка між Україною і ПАРЄ щодо виборів судді Європейського суду від України добігає кінця. Про суть суперечки йшлося у першій частині статті. 8 липня 2009 року, на неодноразові прохання міністра юстиції України Миколи Оніщука, Комітет міністрів Ради Європи нарешті звернувся до Європейського суду із запитом про надання консультативного висновку щодо тлумачення статті 21 та 22 Європейської конвенції. Але запиту до Суду Комітету міністрів передували експертні висновки колишнього Голови Європейського суду Люциуса Вільдхабера та судді Калфіша, зроблені на прохання підкомітету з виборів суддів комітету правової політики ПАРЄ.

Може, й некоректно висловлювати свою думку щодо висновків авторитетних експертів, але не менш некоректним було упереджувати висновки Європейського суду думкою впливових осіб. Тому я все ж дозволю собі проаналізувати юридичний висновок колишнього голови Європейського суду з прав людини Люциуса Вільдхабера та судді Калфіша.

Підкомітет із виборів суддів комітету правової політики ПАРЄ 19 грудня 2008 року попросили експертів відповісти на два запитання:

1.Чи буде справедливим не погодитись з відкликанням списку кандидатів, поданим українським урядом, якщо ПАРЄ вважає, що не існує виняткових обставин для відкликання списку?

І якщо так, то

2. Чи в праві ПАРЄ зв‘язатися з кандидатом, який зняв свою кандидатуру зі списку, представленого урядом України в ситуації, коли Україна не має наміру доповнювати заявлений список і просити кандидата переглянути своє рішення?

Яке запитання - така й відповідь.

Подивившись на запитання, не важко помітити, що вони, по-перше, не зачіпають предмету суперечки та не вимагають ні визначення поняття «виняткові обставини», ні з‘ясування наявності чи відсутності цих обставин у ситуації, що склалася з українськими списками. По-друге, питання поставлені так, що не залишають простору для будь-яких інших варіантів відповіді, окрім потрібної тому, хто запитує. І не треба бути великим аналітиком, щоб відповісти на ці прості запитання.

Так як у першому запитанні стверджується, що ПАРЄ вважає відсутніми виняткові обставини, то відповідь на питання: чи буде справедливим не погодитися з відкликанням списку кандидатів, є очевидною – так. Згідно з додатком до резолюції ПАРЄ1432 (2005) «Асамблея лише у виняткових випадках може погодитися на часткову або повну зміну списку з ініціативи зацікавленого уряду». Якщо ж виняткових обставин немає, то і немає у держави підстав відкликати список.

Позитивна відповідь на друге питання випливає з позитивної відповіді на перше.

Саме такі – позитивні відповіді на запитання представників ПАРЄ і дали авторитетні експерти. Вони погодилися з думкою підкомітету про відсутність виняткових обставин, (цитую) «тому що не існувало ніяких нових істотних фактів невідомих до представлення списку кандидатів». Це пояснення, в принципі, дає можливість зрозуміти, що саме експерти вважають винятковими обставинами. Очевидно, це нові істотні факти, що з‘явилися або були виявлені після подання списку.

В українському варіанті таких фактів було зразу декілька:

• були виявлені недоліки першого конкурсу з добору кандидатів на посаду судді Європейського суду від України;

• представники громадськості і Рада суддів висловили недовіру до одного з претендентів;

• з 14 вересня 2007 року в Україні список претендентів втратив свою юридичну силу.

Стаття 3 Статуту Ради Європи говорить: «Кожний член Ради Європи обов`язково повинен визнати принципи верховенства права… відверто та ефективно співробітничати в досягненні мети Ради…» Відвертість ПАРЄ викликає великі сумніви. Відкрито наполягати на скасуванні указу ПАРЄ, звичайно, не може, бо це буде явним втручанням у внутрішні справи України. Тож вона робить це опосередковано – наполягаючи не на скасуванні указу, а на доповненні списку. Проте представників ПАРЄ можна зрозуміти. Вони, як і ми, так давно спостерігають за правовим нігілізмом українських політиків і їх намаганнями нормативними актами вирішити власні політичні питання, що будь який їхній крок викликає підозру в його політичній умотивованості.

Представник України у Європейському суді: політик чи силовик?

Експерти у своєму дослідженні вишукано обґрунтували відкликання першого списку однією причиною - запізнілим бажанням української сторони вилучити з числа претендентів на посаду судді Європейського суду прізвище п. Сергія Головатого. Логіка таких доводів наступна:

• Україна представила список із трьох кандидатів, але коли ПАРЄ вже організувала інтерв‘ю з ними і підкомітет з виборів суддів готувався його провести, президент України відкликав список. Наведені українською стороною причини були не конкретними і ні в якому разі не пов‘язані з новими фактами, які б були виявлені чи з‘явилися після моменту подання списку.

• Прізвище Головатого критикували за дії вчинені раніше. Уряд та Рада суддів повинні були знати про ці дії, представляючи перший список кандидатів.

• Один із трьох кандидатів п. Василь Мармазов не прийшов на інтерв‘ю, а пізніше зняв свою кандидатуру. Проте його прізвище було включено у другий список.

• Відкликання першого списку навряд чи було викликано лише порушеннями процедури при проведенні першого конкурсу, тому що проведення другого конкурсу за новою процедурою призвело до відновлення у списку кандидатур п. Василя Мармазова і п. Анни Юдківської. Єдиною відмінністю другого списку від першого була заміна прізвища Головатого на прізвище Шевчука.

Уся ця досить струнка логіка, яка, на думку експертів, доводить небажання української сторони бачити у числі кандидатів на посаду судді Європейського суду від України прізвище Головатого, насправді доводить зовсім інше – зацікавленість ПАРЄ саме в кандидатурі Головатого. Такою зацікавленістю легко пояснюються як постійні зволікання з пошуку будь-яких конструктивних компромісів для вирішення питання, так і останні погрози щодо позбавлення української делегації повноважень, а також «домашня заготовка» експертного висновку, який упереджує розгляд питання Європейським судом.

Саме ця зацікавленість, на мою думку, і є причиною категоричного небажання Асамблеї розглядати будь-який інший список від України, окрім першого.

На моє переконання, представлені вище дві думки щодо зацікавленості сторін у кандидатурі п. Головатого, зрештою, є нічим іншим, як припущенням. А, як відомо, висновки на припущеннях не будуються. Вони будуються на фактах. І цього не можуть не знати авторитетні експерти, як не можуть не знати, що для об‘єктивних висновків важливою є неупереджена оцінка фактів.

Відсутність суттєвої різниці між результатами першого і другого конкурсу з добору кандидатів на посаду судді Європейського суду від України та наявність у першому списку кандидата, дії якого критикувалися ще у 2005 році, насправді свідчить не про запізніле бажання української сторони вилучити з числа претендентів на посаду судді Європейського суду прізвище п. Головатого, а про невідповідність обох українських конкурсів вимогам демократії, верховенства закону, рівності можливостей . Нагадаю, що одразу після завершення першого українського конкурсу, українські юристи жорстко критикували його за непрозорість і порушення процедури. Вони навіть погрожували оскаржити в суді рішення конкурсної комісії . А громадськість просто била на сполох, опинившись перед перспективою отримати у якості судді Європейського суду або політика, або представника силового відомства, що в розумінні громадян України є однаково фатальним. Однак, висновок про невідповідність обох конкурсів аж ніяк не вписувався у коло інтересів замовників експертної оцінки.

Театр абсурду

Далі, поманіпулювавши трохи зі статтею 31 Віденської конвенції і статтею 22 Конвенції про захист прав людини, експерти заявили про неможливість в українському випадку відкликати список претендентів який вже було передано ПАРЄ. Їх аргументи були наступними:

Згідно зі статтею 31.1 Віденської конвенції «Договір повинен тлумачитись добросовісно відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам договору в їхньому контексті, а також у світлі об`єкта і цілей договору». За прецедентним правом Європейського суду, елемент об‘єкта і цілей договору має особливе значення для тлумачення нормоутворюючих договорів, таких як ті, що є інструментами для міжнародного захисту прав людини. Головною метою і об‘єктом Європейської Конвенції є належне функціонування системи і механізму захисту. Це надзвичайно актуально для України з урахуванням того, що вона займає четверте місце серед країн, які звертаються до Європейського суду. В Суді знаходиться 8 250 заяв від українських громадян. Розгляд цих заяв уповільнено через відсутність судді від України. Отже, послаблено захист прав людини. За цих обставин, застосування статті 31.1.Віденської Конвенції і розгляд питання «об‘єкту і мети» Європейської конвенції з прав людини, особливо статті 22, рішуче говорять про те, що останню має бути витлумачено як неможливість відкликання українського списку після того, як його було передано до Асамблеї.

Важко не погодитися з фактом, що відсутність судді від України в Європейському суді негативно відбивається на рівні захисту прав українських громадян. Але не менш важко погодитись з висновком про те, що задля забезпечення захисту прав своїх громадян Україна повинна доповнити перший список тільки через те, що він знаходиться в руках Асамблеї, яка безапеляційно стверджує про відсутність виняткових обставин для його відкликання.

Між іншим вперте бажання ПАРЄ розглядати тільки перший список і ніякий інший, насправді, має ще одну причину (і теж не правову). В квітні наступного 2010 року будуть одразу обирати аж 21 суддю до Європейського суду. І якщо сьогодні дозволити Україні відкликати список без достатніх підстав, то потенційно, це може загрожувати нестабільністю квітневих виборів, що в свою чергу негативно позначиться на роботі суду.

Та повернемося до експертного висновку. Зосередившись на аналізі тільки останньої частини статті 31.1. Віденської конвенції, експерти обмежили поле свого дослідження (і, напевно, не випадково). Між тим, перша частина статті 31.1 та стаття 32 цієї ж конвенції говорять про те, що при необхідності підтвердження значення терміну, тлумачення якого залишається двозначним, або призводить до абсурдних результатів, можливим є звернення до додаткових засобів тлумачення. У нашому випаду потреба залучення додаткових засобів є очевидною, бо різне тлумачення терміну «виняткові обставини» призвело до абсолютно абсурдних результатів:

• в Європейському суді з 2007 року вакантна посада судді, але його не обирають через суперечку між ПАРЄ і Україною щодо наявності чи відсутності виняткових обставин для відкликання списку претендентів на посаду судді;

• від держави, яка займає четверте місце по кількості звернень до Європейського суду, працює суддя ad hoc;

• вісім місяців у Європейському суді працює суддя, який, у порушення вимог статті 22 Європейської конвенції, не пройшов процедури обрання Парламентською Асамблеєю;

• через ситуацію з виборами судді Європейського суду від України, депутати Парламентської Асамблеї погрожують припинити повноваження української делегації, яка не має жодного відношення до процедури добору кандидатів на посаду судді.

Це вже не просто абсурдний результат, а цілий театр абсурду. Так хто ж має розтлумачити термін «виняткові обставини» і припинити увесь цей абсурд? Згідно статті 47 Конвенції про захист прав людини, такі повноваження надані Європейському суду, цитую: «Суд може, на запит Кабінету міністрів, надати консультативні висновки з правових питань, які стосуються тлумачення Конвенції та її протоколів». Якщо так, до чого тут консультативний висновок колишнього Голови Європейського суду, зроблений на прохання підкомітету з виборів суддів комітету правової політики ПАРЄ?

Ну і останнє, на що хочеться звернути увагу. Експерти дали ствердну відповідь на запитання підкомітету з вибору суддів: Чи в праві Асамблея зв‘язатися з кандидатом, який зняв свою кандидатуру зі списку представленого Асамблеї Урядом України в ситуації, коли Україна не має наміру доповнювати заявлений список і просити кандидата переглянути своє рішення. Свою думку експерти виклали так:

• Підкомітет з виборів суддів зіткнувся з відмовою України надати ім‘я третьої кандидатури. Спочатку ім‘я п. Шевчука було запропоновано (мається на увазі повідомлення колишнього міністра юстиції України п. Лавриновича про рішення уряду доповнити список кандидатурою Станіслава Шевчука – прим. автора), але він відмовився приходити на інтерв‘ю у зв‘язку з указом президента України, що вимагав зовсім нового списку кандидатів.

• Запрошення п. Шевчука на інтерв‘ю є доречним. По-перше, тому що у відповідності зі статтею 22 Європейської конвенції прав людини у списку має бути три, а не два кандидати. По-друге, прізвище п.Шевчука можна знайти і у другому списку, так що він, як і раніше є офіційним кандидатом. По-третє, якщо Асамблея не погоджується на заміну усього списку, вона повинна максимально раціонально і логічно розглядати можливого третього кандидата. Найкращим буде звернутися до п. Шевчука.

Як бачимо, експерти вказують, що Асамблея повинна максимально раціонально і логічно розглядати можливого третього кандидата у разі незгоди із заміною усього списку. Вони вважають доречним запросити на інтерв‘ю п. Шевчука – людину, яка своєю відмовою прийти на співбесіду практично продемонструвала відсутність незалежності від виконавчої влади України. Як і другий «відмовник» (п. Мармазов), п. Шевчук увійшов у другий список переможців. Статус п. Шевчука як офіційного кандидата приваблює експертів. При цьому вони ніби не помічають, що обидва залежних від влади кандидати так чи інакше є фігурантами і першого, і другого списків кандидатів. Об‘єктивно це мало б викликати запитання щодо неупередженості, об‘єктивності і незалежності обох українських конкурсів. Однак так питання не стоїть. Замовників експертизи цікавить думка експертів щодо того, чи може ПАРЄ проігнорувати волю української сторони. І експерти відповідають – так, може.

Європейський суд ризикує репутацією

Отже, від України існує два списки кандидатів на посаду судді Європейського суду. До першого списку входять Сергій Головатий, Анна Юдківська і Станіслав Шевчук, який відмовляється проходити інтерв‘ю у якості кандидата з першого списку (а може, у якості статиста у виборчій кампанії Сергія Головатого?). До другого списку входять Василь Мармазов, Анна Юдківська і Станіслав Шевчук. Двоє з цих кандидатів вже неодноразово демонстрували відсутність незалежності від виконавчої влади.

З приводу цих списків між Україною і ПАРЄ точиться нібито процедурна суперечка, яка насправді вже давно перейшла у відверто політичну.

8 липня Комітет міністрів направив до Європейського суду з прав людини запит про консультативний висновок. Зміст запиту наступний:

«Депутати 1. Погодилися, у відповідності до статті 47 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, просити консультативний висновок Європейського суду з прав людини з наступних питань: а) Чи може список з трьох кандидатів, номінованих Високою Договірною Стороною для виборів судді Європейського суду з прав людини від Високої Договірної Сторони та поданий до Парламентської Асамблеї Ради Європи, бути відкликаний та замінений Високою Договірною Стороною новим списком з трьох кандидатів? Якщо так, чи існує обмеження в часі?

б) Чи можуть кандидати на посаду судді Європейського суду з прав людини вважатися номінованими Високою Договірною Стороною в сенсі статті 22 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, якщо список, що містить їхні прізвища, був відкликаний Високою Договірною Стороною? в) Чи зобов’язана Парламентська Асамблея розглядати список кандидатів, поданий Високою Договірною Стороною, який замінює список, поданий раніше але відкликаний Високою Договірною Стороною?

2. Далі, депутати запросили Суд висловити думку з двох додаткових питань: а) Якщо один або більше кандидатів із списку, поданого до Парламентської Асамблеї Високою Договірною Стороною знімає свою кандидатуру до голосування по цьому списку, чи зобов’язана Висока Договірна Сторона за Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод подати додаткового кандидата чи кандидатів для того, щоб доповнити список, або вона має право подати новий список? б) Чи порушують умови, зазначені в параграфах 1 і 2 додатку до Резолюції ПАРЄ 1432 (2005), компетенцію Асамблеї розглядати список, або прізвище в цьому списку, на основі критеріїв, перелічених в статті 21 Конвенції?»

Тож тепер слово за Європейським судом, репутація якого опинилася на кону у політиків.

Людмила Коваль

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