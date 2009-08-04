Національна освітня програма «Розуміємо права людини» оголошує тендер на розробку сайту соціальної мережі активістів-правозахисників.

До участі у тендері запрошуються організації та фахівці, що мають досвід реалізації складних інтернет-проектів. Перед підрядником будуть стояти завдання з підготовки ТЗ, розробки дизайну сайту, програмування, технічного обслуговування. Можлива довгострокова співпраця. Авторські права підрядника будуть збережені та зазначатимуться в усіх матеріалах програми «Розуміємо права людини», пов’язаних із роботою соціальної мережі активістів-правозахисників. Оскільки програма «Розуміємо права людини» є недержавною некомерційною ініціативою, що реалізується консорціумом громадських організацій, перевагу буде надано претендентам, які зазначать помірний рівень вартості замовлення.

Взяти участь у тендері Ви можете, заповнивши форму заявки на сайті освітньої програми «Розуміємо права людини» (див. нижче), або надіславши заповнену заявку та резюме (портфоліо) на електронну адресу програми - rozumiemopravaludyny@gmail.com з приміткою «Тендер».

Заявки на участь у тендері приймаються до 30 вересня 2009 року.

Детальну інформацію про умови участі у конкурсі та аплікаційну форму можна отримати на офіційному сайті програми "Розуміємо права людини".