Лесбійка відсудила 31 тис. рублів за незаконне звільнення

У Томську виплатою компенсації завершився суд за скаргою 40-річної мешканки міста на незаконне звільнення з роботи. Саїда Абанєєва стверджує, що стала жертвою дискримінації керівництва за сексуальною орієнтацією, повідомляє Newsru.com.

Розгляд тривав більше напівроку. Весь цей час Абанєєва, яка також відома як самодіяльна поетеса, описувала в інтернеті свою історію - за її словами, все місто протягом двох років ображало її через нетрадиційну орієнтацію.

У листопаді минулого року Абанєєва навіть написала лист президентові Росії Дмитру Медведєву, в якому просила втрутитися і припинити «ганебне цькування», яке проводиться відносно неї з боку влади. У листі Абанєєва писала, що вона після звільнення залишилася без засобів для існування, а знайти нову роботу їй складно у зв`язку із створеною наклепниками репутацією. За словами Абанєєвої, з санкції влади прослухувався її мобільний телефон, розкривалася поштова кореспонденція.

Після шестимісячного розгляду суд погодився з аргументами позивачки про те, що її з посади звільнили незаконно, і розпорядився виплатити компенсацію у розмірі 31 тис. рублів за звільнення фірмою «Арома». Як повідомляє Life.ru, компанія вирішила своєрідно помститися своїй колишній співробітниці – 31 тисячу рублів Абанєєвій виплатили п`ятикопійковими монетами.

Сотню мішків з дрібними грошима в управління судових розпорядників директор фірми привезла на двох автівках. Більше години вантажники заносили мішки на другий поверх.

Судовий розпорядник по Ленінському району Томська Тетяна Прохорова виразила здивування таким ставленням працедавця. Саїда Абанєєва забрати мішки, природно, відмовилася. Судові розпорядники пояснили директорові фірми, що вона має бути присутньою на перерахунку кожної копійки. Та категорично відкинула цю пропозицію і забрала гроша з собою.

Саїда Абанєєва вважає, що керівництво фірми вирішило познущатися над нею і помститися за те, що вона виграла суд. Як відзначила Абанєєва, директор в результаті покарала себе: спочатку вона декілька годин розмінювала гроші в банку, возила їх на машині, була присутня при перенесенні в будівлю судових розпорядників. За погодженням сторін, ці гроші тепер будуть переведені звільненій робітниці на депозит за безготівковим розрахунком.