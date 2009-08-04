В`язні естонської тюрми завели блог в інтернеті

В`язні з відділення суворого режиму Віруської в`язниці в естонському місті Йихві завели власний блог на сервісі Blogspot.

Як повідомляє «Лента.ру» із посиланням на Postimees, в блозі ув`язнені мають намір розповідати про події, що відбуваються з ними: вони стверджують, що у в`язниці порушуються їхні права, і в блозі мають намір розповісти про ці факти з наведенням доказів і свідчень про ті або інші неправомірні дії тюремних охоронців.

Рішення відкрити блог ув`язнені прийняли після того, як один із співробітників Віруської в`язниці, за деякими даними, застосував насильство до ув`язненого, що знаходився в карцері. За даними порталу Novosti ERR, за фактом цього порушена кримінальна справа, а учасники і свідки інциденту вже допитані.

У Міністерстві юстиції Естонії, відзначає Postimees, заявили, що у в`язнів немає можливості розміщувати інформацію в інтернеті і публікації в блозі, найімовірніше, вони роблять це опосередковано - через родичів і знайомих: перешкод цьому, за словами представника Мін`юсту, у них немає. В той же час в Мін`юсті підкреслили, що не збираються розслідувати походження блогу і не вважають його серйозним.