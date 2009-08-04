5 серпня - 14-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: "Як спецслужби борються проти матерів і їх хворих дітей. Парадокси українського законодавства". Йтиметься про ситуацію, в яку потрапила мешканка Ялти, Наталія Мазур. Учасники: Н.Мазур, мати хворого сина 2004 року народження; Олександр Бантишев, професор кафедри кримінального права і кримінального процесу Національної Академії СБУ; Олександр Гладушко, адвокат (прес-центр ВГО "Національний комітет з боротьби з корупцією", вул. Хрещатик, 10-б, в арку до кінця, 3 поверх).