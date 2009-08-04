У Донецьку міліція побила хлопця за листівки про прокурора

У Донецьку, в одному з районних відділень міліції правоохоронці побили 18-річного Степана ГОЛОВКА, затриманого за розклеювання листівок.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам С.ГОЛОВКО, близько 5 годин ранку 3 серпня його, а також 18-річного Олександра ШРАМКА і 16-річну Надію МИХАЙЛОВСЬКУ, під час розклеювання листівок біля будівлі обласної прокуратури затримав і доправив до РВВС наряд міліції. Всі молоді люди є членами Донецької обласної організації Спілки української молоді.

У розклеюваних листівках, зразок якої має в своєму розпорядженні УНІАН, прокурора одного з районів міста Донецька закликають до відповіді за те, що він має цілий парк машин, будинки та інші матеріальні блага, несумірні з його зарплатою. Також на листівці розміщено фотографію прокурора, передруковану з Інтернету.

Як повідомили затримані, в міліції в них відібрали мобільні телефони, особисті речі, не оформляючи протоколів вилучення. Потім, без оформлення адміністративного протоколу про затримання, до 11.30 проводили допити, очні ставки один із одним, розпитуючи про те, хто був ініціатором розклеювання листівок і звідки вони взялися.

С.ГОЛОВКО повідомив, що його «відвели в окрему кімнату в райвідділі міліції, заламали за спину руки й наділи наручники, а потім шість співробітників міліції по черзі почали завдавати ударів долонями по обличчю й кулаками по голові». Хлопець показав кореспонденту УНІАН закипілі краплі крові на джинсах, і червоні сліди на зап`ястках.

За словами затриманих, після цього всіх трьох молодих людей у міліцейській машині відвезли в прокуратуру, де продовжували допитувати.

Під час допитів стало погано 16-річній Н.МИХАЙЛОВСЬКІЙ, і їй прямо в прокуратуру були вимушені викликати бригаду «швидкої допомоги». Як повідомив кореспонденту УНІАН прибулий лікар, «дівчинці стало зле внаслідок нервового зриву».

Заступник прокурора міста Олег СЮСАЙЛО відмовив у прийомі кореспонденту УНІАН, який разом із заступником голови Всеукраїнського товариства ім. Тараса Шевченка Марією ОЛІЙНИК на той час під`їхав до будівлі прокуратури, пославшись на те, що «це не прес-конференція».

Водночас М.ОЛІЙНИК він пояснив, що молоді люди самі, «добровільно, своїм ходом приїхали в будівлю прокуратури, щоб дати показання свідків» у одній із кримінальних справ.

Тільки близько 17.00 С.ГОЛОВКУ, О.ШРАМКУ і Н.МИХАЙЛОВСЬКІЙ видали на руки повістки про те, що вони з 14.00 до 17.00 перебували в прокуратурі внаслідок того, що їх викликали «для допиту як свідків у кримінальній справі № 26-26887». Також порушникам виписали квитанції на сплату штрафів у розмірі 51 грн. за розклеювання листівок у недозволених місцях і відпустили.

У прокуратурі С.ГОЛОВКО написав заяву про те, що в РВВС його побили міліціонери. Відповідно до закону, слідчий прокуратури І.ХАРЧЕНКО видав йому направлення на судово-медичний огляд на наявність тілесних ушкоджень і ступінь їх тяжкості, отриманих ним «у ході допиту як свідка з 9.00 до 10.00 в приміщенні РВ Донецького міськуправління ГУ МВС України в Донецькій області».

Близько 18.00 затримані вийшли з будівлі прокуратури й самостійно поїхали за своїми речами в райвідділ міліції, а потім до відділення судмедекспертизи лікарні ім. Калініна, де С.ГОЛОВКО пройшов медичний огляд.

За словами М.ОЛІЙНИК, яка супроводжувала молодих людей у райвідділ міліції, повертаючи речі затриманим, начальник РВВС визнав протиправність дій своїх підлеглих, порушення ними процесуальних норм і пообіцяв розібратися.