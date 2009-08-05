Конкурс журналістських робіт з проблем міграції

Німецький благодійний фонд «AWO» в рамках проекту «Мости Добросусідства» оголошує конкурс журналістських робіт, присвячених проблемам міграції.

На конкурс можуть бути представлені матеріали різних жанрів – від аналізу міграційної політики до репортажів з життя мігрантів.

До участі в конкурсі запрошуються молоді журналісти з Росії, України і країн СНД у віці до 35 років.

Матеріали повинні бути опубліковані в друкованих російськомовних ЗМІ або на Інтернет-ресурсах у період з 1 серпня 2008 року до 1 серпня 2009 року.

На конкурс приймається не більше 3 робіт одного автора. За підсумками конкурсу компетентне журі, що складається з професійних журналістів і співробітників благодійних організацій, обере 3 переможців.

Результати будуть оголошені 27 вересня 2009 року.

Перша премія: двотижневе стажування в центральному офісі AWO в Німеччині.

Друга премія: 1000 євро.

Третя премія: 500 євро.

Матеріали прохання надсилати електронною поштою на адресу rybakowa@gmx.de до 31 серпня 2009 року.