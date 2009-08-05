Жителька Артемівська померла через халатність медиків?

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА тримає на особливому контролі розслідування причин передчасної смерті під час лікування жительки Артемівська Донецької області Світлани Дьяченко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, вона здійснює провадження у справі захисту права на неупереджене розслідування “безвідповідального ставлення медичних працівників до виконання професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків”.

У рамках зазначеного провадження Н.КАРПАЧОВА звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою провести ретельну перевірку обставин трагедії та вжити відповідних заходів реагування.

Як поінформував Омбудсмана виконувач обов‘язків генпрокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ, за дорученням керівництва наглядової інстанції силами прокуратур Донецької та Полтавської областей перевірено версії передчасної смерті С.Дьяченко.

За його словами, попри те, що Головне управління охорони здоров‘я Полтавської облдержадміністрації не виявило зловживань у діях медичних працівників Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру при лікуванні С.Дьяченко, що стало підставою для відмови у порушенні кримінальної справи за фактом неналежного виконання медиками своїх професійних обов‘язків, прокуратура Полтавської області скасувала вказане рішення як незаконне. Матеріали справи направлено для додаткової перевірки з вимогою провести комісійну судово-медичну експертизу правильності обстеження, встановлення діагнозу та призначення ліків С.Дьяченко.

Крім того, за результатами перевірки законності дій лікарів Центральної міської лікарні Артемівська, Горлівського онкологічного диспансеру і комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу "Донецький обласний протипухлинний центр" прокуратурою Донецької області скасовані рішення органів внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальних справ у зв‘язку з некваліфікованими і недостатніми діями лікарів з надання медичної допомоги С.Дьяченко. При цьому матеріали справи направлені на судово-медичне експертне дослідження для з‘ясування причинного зв‘язку між зазначеними діями лікарів та смертю пацієнтки.

Уповноваженому ВР з прав людини надійшла також офіційна відповідь від заступника міністра охорони здоров‘я України Василя ЛАЗОРИШИНЦЯ.

Він повідомив, що з метою проведення клініко-експертної оцінки надання медичної допомоги С.Дьяченко впродовж серпня буде сформовано спеціальну комісію МОЗ, до складу якої обов‘язково включать і представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як наголошують у прес-службі Омбудсмана, Н.КАРПАЧОВА тримає на особливому контролі процес встановлення справжніх причин передчасної смерті С.Дьяченко під час лікування.