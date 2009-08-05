В Одесі закінчила роботу Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності

Закінчила свою роботу двотижнева Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності, яка проходила в Одесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту інтелектуальної власності, в ході навчання слухачі з 11 країн світу отримали нові знання та досвід у сфері інтелектуальної власності, сертифікати про успішне закінчення літньої школи, а також незабутні враження про Одесу.

«У цій школі мені сподобалось все: чудово облаштовані класи, зацікавленість і обізнаність студентів та їх бажання почерпнути нові знання, а також високий викладацький рівень моїх колег – викладачів з України. Це все дає підстави для того, щоб проводити в Україні такі школи регулярно», - заявив викладач із Великобританії, експерт з інтелектуальної власності Рон МАРЧАНТ.

Вітаючи учасників школи із закінченням навчання, начальник відділу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Держдепартаменту інтелектуальної власності Олена ЩЕРБАКОВА зазначила: «Це перша Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності, яка відбулась в нашій країні. Організовуючи захід, ми намагалися врахувати все до найменших дрібниць для того, щоб учасникам школи було комфортно навчатися і відпочивати. З огляду на дружню й творчу атмосферу, яка панувала в школі, тісну взаємодію викладачів і студентів, активну участь слухачів у навчальному процесі, висновок один - захід пройшов успішно".

О.ЩЕРБАКОВА висловила впевненість, що майбутні літні школи з інтелектуальної власності, які проходитимуть в Україні, користуватимуться серед вітчизняних та іноземних спеціалістів "такою ж популярністю, як і школа в Женеві".

Від імені слухачів школи виступив Жозе Таварес (Швейцарія), який подякував за організацію школи Державному департаменту інлетектуальної власності, Одеській національній юридичній академії та Всесвітній організації інтелектуальної власності за високий рівень організації та проведення цього заходу. "Для багатьох з нас участь у цій школі дала можливість не тільки вирости в професійному сенсі, а й відкрити для себе Україну", - зауважив Ж.ТАВАРЕС.