6 серпня - 9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто та навіщо оскверняє святині рідновірів? Кому вигідний геноцид етнічної віри українців?”. 3 серпня поблизу села Саджівці Гусятинського району Тернопільської області привселюдно спалили та осквернили капище Перуна - місце паломництва Родового Вогнища Рідної Православної Віри. Місцеві православні рідновіри, які захищали капище Перуна, були побиті та пограбовані. Учасники: Верховний Волхв України-Руси, голова Родового Вогнища Рідної Православної Віри отець Володимир Куровський, другий заступник отець Богумир Миколаїв (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.