В Камбоджі заборонили конкурс краси серед жінок, які підірвалися на мінах

Влада Камбоджі заборонила проведення конкурсу краси серед постраждалих від вибухів фугасів і піхотних мін, оскільки такі заходи "ображають почуття" гідності інвалідів.

Про це повідомила британська телерадіокорпорация Бі-бі-сі.

За даними Бі-бі-сі, конкурс почався в минулу середу. Проте камбоджійська громадськість звинуватила організаторів в образі честі і гідності учасників. Після чого влада країни вирішила закрити шоу.

У конкурсі "Міс міна", організованому норвежцем Мортеном Траавіком, зважилися взяти участь 20 жінок. Як приз переможниці повинні були отримати високотехнологічні протези.

Зі свого боку, організатор конкурсу заявив, що жалкує про рішення влади. При цьому стало відомо, що шоу буде продовжено в інтернеті, а результати будуть оголошені 31 грудня. На веб-сайті розміщені фотографії конкурсанток в платтях і коронах з відсутніми кінцівками. Вік конкурсанток - від 18 до 48 років.

За словами М.Траавіка, конкурс повинен був привернути увагу до проблеми мінних полів і долі жертв "пекельних машин". Проте представник уряду Камбоджі відзначив, що організована норвежцями вистава лише "виставила жертви мін в Камбоджі на загальне посміховисько". "Уряд не підтримує цей конкурс", - додав урядовий представник.

За даними експертів, за 30 років громадянської війни в Камбоджі було закладено від чотирьох до шести мільйонів протипіхотних мин. У 2007 році від вибухів на мінах або боєприпасів, що не розірвалися, в Камбоджі загинули або були поранені більше 350 осіб.