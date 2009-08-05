Кількість телесюжетів із підозрою на «джинсу» зростає

Кількість телевізійних сюжетів, що мають непрямі ознаки замовності, в українському телеефірі протягом липня зросла.

Про це УНІАН повідомили в громадській організації "Телекритика" із посиланням на результати моніторингу якості новин всеукраїнських телеканалів, проведений у липні 2009 року.

Зокрема, за даними "Телекритики", в останній тиждень місяця новини телеканалу ICTV містили 4 таких матеріали; Нового каналу та «1+1» - по 3 матеріали, «Інтера» - 2, Першого каналу, СТБ та ТРК «Україна» - по одному матеріалу. Не виявлено таких сюжетів лише у новинах 5-го каналу.

Як зазначають у "Телекритиці", серед імовірних замовників «джинси» можна виділити штаб Арсенія ЯЦЕНЮКА– незбалансованими на його користь виявились сюжети «Інтера», СТБ та Нового каналу. "У підсумкових інформаційно-аналітичних програмах телеканалу «Інтер» простежується відвертий піар Арсенія ЯЦЕНЮКА як потенційного лідера президентських перегонів із використанням маніпуляцій, результатів соцопитувань та чорного піару проти його ймовірних опонентів", - повідомляє "Телекритика".

Також моніторинг фіксує значну кількістю порушень базових журналістських стандартів у новинах «1+1» (8 сюжетів протягом останнього тижня), «Інтера» (6 сюжетів), ICTV (5) та Нового каналу (4). Не виявлено грубих порушень лише у новинах СТБ. Однією з головних тенденцій висвітлення актуальних політичних подій залишається їх штучна скандалізація, коли, наприклад, парламентський процес подається як послідовність сутичок та блокувань трибуни, а бійка між двома політиками стає новиною дня.

Довідка УНІАН. Із червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту.

Моніторинг координує тренер МГО «Інтерньюз-Україна» медіаексперт Ігор КУЛЯС. Він аналізує якість новинних випусків десяти провідних телеканалів («Інтер», «1+1», ТРК «Україна», СТБ, Новий, ICTV, 5 канал, К1, ТВі, Перший національний) за спеціально розробленою методикою, яка містить 24 критерії для оцінки кожного новинного випуску та 29 - для оцінки кожного окремого сюжету.