Інвесторів будинку в Бучі обдерли як липку

Інвестори будівництва житлового будинку по вул. Тарасівська, 8-А в Бучі вимагають вирішити питання з введенням його в експлуатацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили інвестори на круглому столі в УНІАН.

За словами інвестора Юлії МАЛИМІНОЇ, в 2003 році компанія «Укржитлокомплекс» розпочала будівництво будинку, завершити яке вона мала в другому кварталі 2007 року. На сьогодні в будинку виконано близько 99% робіт, не підведено інженерні комунікації (газ, світло, вода). Водночас у не зданому в експлуатацію будинку сьогодні проживає не менше 12 сімей.

При цьому з 213 квартир в будинку 84 придбані приватними особами, а 123 квартири – через пільгове кредитування від Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Ю.МАЛИМІНА відзначила, що від забудовника інвесторам не надійшло жодної інформації про зрив термінів здачі будинку в експлуатацію. Більше того, в 2007 році забудовник підвищив вартість житла (яку на 100% сплатили приватні інвестори і на 97% - інвестори, що придбали житло за програмою фонду) з 2,9 тис. до 4-5 тис. грн./кв. м, середня сума доплати становила близько 100 тис. грн. за квартиру. При цьому забудовник не пояснив причин підвищення вартості житла.

Незважаючи на те, що значна частина інвесторів сплатила підвищену вартість житла, будинок, як і раніше, не здано в експлуатацію, додала вона.

Інвестори вважають, що їх права порушено, як з боку забудовника, так і з боку Держфонду з молодіжного будівництва, який недобросовісно перераховував забудовникові кошти з рахунків інвесторів.

У свою чергу голова Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Валерій ОМЕЛЬЧУК пояснив, що влітку 2007 року забудовник надіслав Фонду обґрунтування підвищення вартості житла, які полягають в тому, що фінансування будівництва велося не в повному обсязі і не систематично. Компанія просила Фонд перенести терміни введення будинку в експлуатацію.

Він додав, що з 2002 до 2008 року фінансування фонду з Держбюджету мало скласти 1 млрд. 117 млн. грн., а фактично було профінансовано 507 млн. грн.

В.ОМЕЛЬЧУК повідомив, що забудовник вже подав документи щодо узгодження введення будинку в експлуатацію до Бучанського міськвиконкому, і здача будинку в експлуатацію – це питання 10-20 днів.

Глава фонду закликав інвесторів підписувати акти прийому-передачі виконаних робіт. «Коли тільки 50% людей підпишуть акти прийому-передачі, підключать комунікації», - сказав він.

При цьому представник забудовника, якого було запрошено на круглий стіл, на нього не з`явився.

Як відзначив керівник юридичного департаменту компанії «Євроконсалтинг» у Києві Дмитро ШТАДЛЕР, договори на придбання житла з інвесторами, що придбали квартиру через фонд, не передбачали можливості в односторонньому порядку змінювати вартість житла. При цьому всі договори передбачають виплату забудовником неустойки за зрив термінів введення будинку в експлуатацію.

За його словами, інвестори можуть звертатися до суду з вимогою розірвати договори, а також вимагати компенсацію моральної і матеріальної шкоди і сплату неустойки.

Водночас директор департаменту сприяння соціального становлення і розвитку молоді Костянтин ЗАХАРЕНКО повідомив, що Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту готове юридично підтримати інвесторів у судових розглядах і при зверненні до правоохоронних органів.

Під час круглого столу інвестори і глава фонду домовилися про складання «дефектного акту» - документу, в якому будуть розписані обсяги робіт, що залишилися для введення будинку в експлуатацію, з термінами виконання, відповідальними і контролюючими особами.