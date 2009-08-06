Телеглядацька асоціація батьків закликає відкликати з ефіру ролики «Оболоні»

Всеукраїнська громадська організація «Телеглядацька асоціація батьків України» звернулася до виробника пива, торгівельної марки «Оболонь», з вимогою відкликати з ефіру українських телеканалів рекламні ролики пива зі слоганом «Футбол без пива - не футбол». Про це повідомляє прес-служба асоціації.

«З огляду на те, що, за даними Всесвітньої організації здоров`я, Україна у 2008 році посіла перше місце в Європі за рівнем дитячого алкоголізму, батьки вважають крайньою соціальною безвідповідальністю твердження, яке міститься у телевізійних роликах ТМ "Оболонь", а саме: "Футбол без пива - не футбол"», - йдеться в повідомленні асоціації.

На думку членів асоціації, це твердження підриває авторитет викладачів та батьків, що прагнуть під час виховання розмежовувати алкоголь та великий спорт: «А також створює умови, за яких діти з іще не сформованим світоглядом сприймають рекламну фантазію дорослих пивоварів як істину».

Окрім цього асоціація надіслала відеозаписи рекламних роликів ТМ «Оболонь» до державних контролюючих органів та голови Федерації футболу України з проханням роз`яснити, чи відповідають ролики під салоганом «Футбол без пива - не футбол» нормативним документам ФІФА, УЄФА та ФФУ.

«Телекритика»