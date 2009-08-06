З Тернополя тиждень не вивозиться сміття

Влада Тернополя поки що не змогла вирішити проблему Малашівського сміттєзвалища, дорогу до якого заблокували мешканці прилеглих до звалища сіл.

Як повідомили кореспонденту УНІН в прес-службі міської ради, позачергова сесія, яку заплановано було провести сьогодні вранці на звалищі, не відбулася за браком кворуму. Натомість депутати з міським головою Романом ЗАСТАВНИМ пішли на зустріч до голови Тернопільської облради Олексія КАЙДИ, де попросили підшукати закинутий кар’єр, який би тимчасово можна було використовувати як сміттєзвалище, допоки у місті не створять сміттєсортувальної станції.

Паралельно рішенням виконкому КП «Тернопільводоканал» та міське управління архітектури зобов’язано оперативно знайти можливість виділення ділянки на мулових відстойниках КП «Тернопільводоканал» поблизу міста для спорудження там сміттєпереробної станції. Завдяки такій станції, пояснили в прес-службі, можна буде на 50-60% зменшити кількість сміття, що відправлятиметься на сміттєзвалище, за рахунок того, що скло, метал та папір будуть направляти на переробку. Наразі в місті окремо збирають пластикове сміття, завдяки чому кількість відходів вдалося зменшити на 10%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облради, О.КАЙДА, у свою чергу, пообіцяв у найкоротші терміни з’ясувати, чи є правові механізми для створення на базі закинутого кар’єру тимчасового сміттєзвалища. Окрім цього, зауважив він, подібний задум необхідно буде узгодити з громадою прилеглого населеного пункту, санстанцією та екологічними службами.

Наразі дорога на Малашівське сміттєзвалище залишається заблокованою людьми із прилеглих до нього сіл. Сміття з Тернополя не вивозиться 6-й день. Люди змушені кидати відходи безпосередньо біля сміттєконтейнерів, перетворюючі свої двори на міні-сміттєзвалища.