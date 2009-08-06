Зараз змінювати статус УПЦ - небажано

У Державному комітеті України у справах національностей та релігій вважають, що на сучасному етапі зміна статусу Української православної церкви є небажаною і недоречною.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Держкомнацрелігій Юрій РЕШЕТНІКОВ.

Він, зокрема, прокоментував питання щодо статусу Української православної церкви, яке порушувалося під час візиту Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА в Україну.

Як зазначив Ю.РЕШЕТНІКОВ, УПЦ має самоврядний статус у складі Російської православної церкви, і цей статус на сьогодні не підлягає обговоренню.

«На наш погляд, це є дуже важливо, оскільки такий статус дає можливість формуватися УПЦ саме як українській. Такий статус дає можливість для розвитку і для діяльності церкви», - наголосив голова Держкомнацрелігій, висловивши сподівання, що це усвідомлює і Патріарх КИРИЛ.

Водночас, говорячи стосовно можливих змін щодо статусу УПЦ, Ю.РЕШЕТНІКОВ зазначив, що «будь-які різкі рухи можуть призвести до негативних наслідків». На його думку, обмеження статусу УПЦ матимуть руйнівні наслідки для церкви.

«Що стосується підвищення цього статусу у напрямку автокефалії, то це питання може стати актуальним і знаходитися в практичній площині лише за умови згоди на це більшості єпископату, священства та вірних цієї церкви», - вважає голова Держкомнацрелігій України.