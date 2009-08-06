Греко-католики знищили капище Перуна?

Організація сповідників слов’янської традиції “Родове вогнище рідної православної віри” (рідновіри) звинувачують священиків Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви у знищенні святині рідновірів – капища Перуна, яке встановлене з південного боку села Саджівці Гусятинського району Тернопільської області.

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН Верховний волхв України-Русі, голова Родового вогнища Рідної православної віри отець Володимир КУРОВСЬКИЙ та його другий заступник отець Богумир МИКОЛАЇВ.

“Третього серпня поблизу села Саджівці греко-католицькі священики та найняті ними молодики з організації “Тризуб імені Степана Бандери” спалили та осквернили капище Перуна – місце паломництва рідновірів. Місцеві православні рідновіри, які захищали капище, були побиті та пограбовані”, - сказав В.КУРОВСЬКИЙ.

За його словами, після цього греко-католицькі священики встановили на цьому місці хрест та провели літургію. “Міліція та СБУ, незважаючи на наші звернення, не вжили жодних заходів, щоб попередити цей акт вандалізму”, - повідомив Верховний волхв.

У свою чергу Б.МИКОЛАЇВ додав, що зараз декілька рідновірів, які захищали свою святиню, перебувають у лікарні з переламами ребер та струсом головного мозку. “Вандали “від віри” збивали людей. Прикриваючись Богом, ці люди ще й пограбували нас – зірвали золотий ланцюжок, забрали мобільний телефон, годинник та гаманці”, - зазначив він.

Б.МИКОЛАЇВ звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з вимогою “припинити тисячолітній геноцид слов’ян”. “Далі так тривати не може. Це призведе до прямого розв’язання релігійної війни. Але ми будемо завжди діяти виключно в рамках закону. Ми собі ніколи не дозволимо подібних дій”, - заявив він.

Рідновіри також звернулися до громадськості з проханням дати належну оцінку цій події. “Громадськість має дати належну оцінку таким діям конкретних священиків, тому що якби в моєї конфесії були такі священики я би, не вагаючись, відлучив їх від Родового Вогнища і ніколи не називав їх священиками. Такі антилюдські події просто неможливі”, - вважає В.КУРОВСЬКИЙ.

Священики Рідної православної віри також вважають, що голова Української греко-католицької церкви має публічно вибачитися перед постраждалими рідновірами, відшкодувати матеріальні та моральні збитки та відновити осквернену рідновірську святиню.

Довідка УНІАН. Державний комітет України у справах релігій 30 березня 2005 року зареєстрував організацію сповідників слов’янської традиції “Родове вогнище рідної православної віри” як Всеукраїнську релігійну конфесію. Зараз організація має 85 громад в Україні та 35 – в Росії, Білорусі, Казахстані та Німеччині.

Рідновіри поклоняються Перуну, якого вважають Богом наймогутніших сил неба і землі, блискавки та грому.