Жителі міста Олександрія проведуть акцію протесту біля Міністерства внутрішніх справ України з вимогою допомогти впоратися із корумпованими місцевими правоохоронними органами

7 серпня - 11-00 - Жителі міста Олександрія проведуть акцію протесту біля Міністерства внутрішніх справ України з вимогою допомогти впоратися із корумпованими місцевими правоохоронними органами, від дій яких страждають і прості громадяни, і бізнесмени. Телефон: 8 063 793-40-30.

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