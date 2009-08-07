Міжнародна конференція ”Проблеми правового регулювання статусу біженців”

ELSA Ужгород на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету запрошує до участі в міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми правового регулювання статусу біженців», яка відбудеться 25-27 вересня 2009 року в м. Ужгороді.

Конференція проводиться під патронатом Представника Генерального Секретаря Ради Європи Моуд де Боер-Баквіччіо.

Учасники конференції відвідають пункт тимчасового розміщення біженців у м. Мукачево, де учасники зможуть побачити атмосферу проживання біженців, спілкуватись з ними, а також надати поради з правової точки зору.

Під час проведення заходу учасники будуть мати можливість відвідати най мальовничі місця Ужгорода, відомого як «Зеленого Серця України», який щорічно приваблює до себе сотні тисяч туристів. Всі учасники будуть їхати в похід на Карпатські гори, де вони зможуть насолодитись затишною атмосферою найкрасивіших краєвидів України.

Офіційний вебсайт конференції - www.refugee.at.ua

Голова організаційного комітету - Валерій Нечаєв (+38 093 658 98 90, conferencerefugee@gmail.com)