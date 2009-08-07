Яценюк ховає жертву і свідків від «закарпатського Лозінського»

Міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК чинить тиск на свідків побиття ним 6 серпня агітатора громадської організації “Фронт змін“, 21-річної Наталі БУТРИМКО, щоб вони змінили свої покази на його користь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції Він поінформував, що вчора, після інциденту, дівчину оглянули фахівці обласного центру нейрохірургії, які встановили, що у постраждалої забій шийного відділу хребта, численні забої тканин голови і кінцівок. Проте сьогодні, 7 серпня, повторна експертиза відмовилася підтверджувати встановлений напередодні діагноз.

“Тут чітко проглядається вектор впливу пана С.РАТУШНЯКА на цю ситуацію”, - зазначив Р.БРОВДЯ. За його словами, ще вчора обласному осередку “Фронту змін” стало відомо, що “людьми С.РАТУШНЯКА активно почали розшукуватися свідки інциденту і сама потерпіла”. З міркувань безпеки дівчину “змушені були заховати від громадськості”, а одного зі свідків, молодого хлопця, навіть привезти до Києва, сказав він.

Як зазначив Р.БРОВДЯ, нинішній міський голова вже другий термін поспіль обіймає свою посаду і досить часто дозволяє подібні вчинки, тому мешканців міста його брутальна поведінка вже не дивує. “Констатувати можна одне – ця людина хвора хворобою влади і політичної клептоманії”, - зауважив він.

На підтвердження “неадекватної поведінки мера Ужгорода” організатори продемонстрували відеозапис розмови з ним після вчорашнього інциденту. На плівці С.РАТУШНЯК категорично заперечив свою вину, зауваживши, що він є міським головою і повинен слідкувати за порядком у місті. Мер сказав, що він “тричі ввічливо попросив дівчину показати дозвіл на встановлення намету”, а та в свою чергу, за його словами, відмовилася, брутально відповіла йому і накинулася на чоловіка “як пантера”. Далі, продовжив мер, дівчина “вчепилася в його сорочку”, порвала її, і він “змушений був відштовхуватися” від 21-річної волонтерки.

Після цих слів С.РАТУШНЯК перейшов на особисті образи, назвавши лідера “Фронту змін”, народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА ”єврей Яценюк”, який “думає, що це вибори до сільської ради”. Свого співрозмовника, що досить ввічливо намагався з’ясувати його позицію щодо інциденту, міський голова назвав “готовим покидьком”, який “все одно виллє на нього лайно”, тому що йому наказують так робити “Яценюки, Балоги, Ющенка та інші покидьки”. Далі С.РАТУШНЯК відмовився продовжувати розмову і вигнав співрозмовника зі свого кабінету.

Характеризуючи інцидент і події, що навколо нього розвиваються, голова виконавчого комітету “Фронт змін“ Андрій ІВАНЧУК назвав мера Ужгорода “Закарпатським Лозінським”, який за власним світоглядом не вчинив нічого протизаконного. На переконання А.ІВАНЧУКА, для такої людини “дати ляпаса чи штовхнути когось не є правопорушенням, адже ж він її не вбив”.

Голова виконкому повідомив, що А.ЯЦЕНЮК вирішив “першим завданням рятувати жителів Ужгорода і своїх прихильників, які можуть постраждати від дій неадекватного мера”. З цією метою лідер “Фронту змін“ уже звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з вимогою дати правову оцінку діям С.РАТУШНЯКА як громадянина і посадовця.

“А.ЯЦЕНЮК їде в Ужгород, щоб забезпечити нормальне лікування (постраждалій - УНІАН) і нормальне життя людей, права яких зруйновані”, - заявив А.ІВАНЧУК.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, вчора, 6 серпня, в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

"Сергій РАТУШНЯК, який з невідомих причин опинився в цей час поблизу, почав нецензурно ображати дівчат, накинувся на одну з них, вхопив за горло і щосили штовхнув на землю. Після розтрощив намет, сів у машину і поїхав геть", - йдеться в повідомленні.