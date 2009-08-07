Ініціативна група мешканців Голосіївського району м. Києва «Наше Китаєво», що втратили землю та житло, планує провести акцію фізичного спротиву

8 серпня - 10-00 - Ініціативна група мешканців Голосіївського району м. Києва «Наше Китаєво», що втратили землю та житло, планує провести акцію фізичного спротиву діям керівництва монастиря Китаївська пустинь й повернути власне майно (Свято-Троїцький чоловічий монастир (Китаївська пустинь (УПЦ МП), вул. Китаївська, 15).

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