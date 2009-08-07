10 серпня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему «Підсумки громадського спостереження за вступною кампанією-2009» за участі Інни Совсун – керівника освітніх проектів Громадянської мережі ОПОРА та Юрія Хорунжого - координатора моніторингу вступної кампанії у Чернівецькій області. Буде оприлюднений звіт за результатами громадського спостереження. Представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про головні проблеми та досягнення в організації вступної кампанії (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 067 502-57-27. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.