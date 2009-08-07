СБУ затримала за хабарництво ще одного суддю
17:20, 07 серпня 2009Права людини
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Гроші за зняття арешту з авто
Співробітники СБУ 4 серпня затримали суддю одного з районних судів Кіровограда при одержанні хабара в сумі 4 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
За її словами, ці гроші суддя вимагала від місцевого мешканця за позитивне вирішення питання по адміністративній справі щодо розподілу майна, зокрема винесення ухвали про зняття арешту з автотранспортного засобу.
Також встановлено, що вона і раніше вже вимагала та брала хабарі, зазначила М.ОСТАПЕНКО.
Наразі Генеральною прокуратурою України стосовно судді порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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