Європейський суд розглядатиме справу загибелі Політковської по суті

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі розпочне розгляд по суті скарги у справі загибелі оглядача «Нової газети» Анни Політковської. Про повідомила адвокат дітей загиблої журналістки Каріна Москаленко, пише РІА «Новости».

За словами пані Москаленко, скаргу до Європейського суду було подано ще в квітні 2007-го. У скарзі йдеться про «неефективне розслідування та порушення прав потерпілої».

«У Європейському суді є чудова концепція позитивних зобов`язань щодо права на життя, яке існує в державі: держава має не допускати здійснення злочинів, попереджувати та захищати людину, особливо якщо на її адресу були конкретні погрози. Оскільки з якихось причин влада цього не зробила, це є порушенням зобов`язань по праву на життя», - каже Каріна Москаленко.

Як повідомляє РІА «Новости», сьогодні ж московський окружний військовий суд відмовився повернути у прокуратуру справу про вбивство Анни Політковської, відхиливши клопотання дітей журналістки.