Чи потоне Тернопіль у смітті

Тернопільська облдержадміністрація зобов’язала міську раду Тернополя терміново подати план заходів щодо врегулювання проблеми вивезення сміття з міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, сьогодні відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника голови ОДА Андрія ФЛІССАКА.

Заслухавши інформацію в.о. начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Марії СТЕПАНОВОЇ та заступника міського голови Тернополя з питань житлово-комунального господарства Миколи МАРЦЕНЮКА, комісія прийняла рішення визнати роботу міської ради щодо експлуатації Малашовецького сміттєзвалища за період з 1997 по 2009 рік незадовільною.

Мерію зобов’язано у найкоротший термін вжити заходів щодо вирішення проблеми; обласній санітарно-епідеміологічній станції та державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в області доручено невідкладно вжити заходів щодо недопущення порушення санітарних норм у Тернополі в зв’язку з невивозом сміття, яке накопичується у дворах поблизу сміттєбаків.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня жителі сіл, сусідніх з Малашівським смітєєзвалищем, куди вивозиться сміття з Тернополя, вдруге цього року перекрили дорогу на звалище, відтак сміття не вивозиться з міста 7-й день.

Перше цього року перекриття дороги відбулося 4 квітня і тривало три дні.

Тоді міська рада Тернополя зобов’язалась впродовж чотирьох місяців прибрати прилеглу територію, а також поетапно здійснювати рекультивацію, виділяючи на ці потреби щомісяця 50 тис. грн., і висадити захисну смугу дерев навколо сміттєзвалища.

Угоду, стверджують в мерії, було виконано. Зокрема, для здійснення рекультивації та консервації сміттєзвалища затверджено Програму поетапної рекультивації міського сміттєзвалища в с.Малашівці Зборівського району на 2009-2011 роки, орієнтовне фінансування якої становить 1,95 млн. грн.

Група Київського державного Інституту гігієни та медичної екології ім. О. Марзєєва, яка у червні вивчала санітарно-гігієнічні можливості проведення поетапної рекультивації міського сміттєзвалища, до 17 серпня повинна надати свої висновки.

Крім того, зауважили в управлінні ЖКГ міської ради, за рахунок щоденної утилізації 500-700 кг пластикових відходів зменшилися обсяги вивезення сміття на звалище.

Разом з тим, згідно з договором, підписаним 6 квітня, до 30 липня мерія мала визначитися з місцем, куди вона в майбутньому буде вивозити сміття.

Офіційно сміттєзвалище закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року.

Сміттєзвалище знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, що не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Існує загроза потрапляння забруднюючих речовин з поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.