Агітаторка Яценюка вчепилася в горло меру Ужгорода?

Міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК заперечує факт побиття ним дівчини-агітатора “Фронту змін”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у коментарі з приводу вчорашнього інциденту між мером Ужгорода і активісткою “Фронту змін”, який оприлюднила сьогодні прес-служба міського голови.

С.РАТУШНЯК стверджує, що агітаторка “Фронту змін” сама “вчепилася йому в горло і порвала сорочку”.

«Прикро за державу. Вони її грабують, а потім за 50-100 грн. найняті дівчатка і хлопчики вчеплюються вам нігтями в горло і рвуть сорочку. Тільки за те, що ви робите їм зауваження, бо не можна розкладати намети без дозволу і засмічувати сквер. Якби вони так завзято матір чи батька захищали, я б пишався... А так ганьба за сліпих рабів...», - йдеться у коментарі.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, вчора, 6 серпня, в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

"Сергій РАТУШНЯК, який з невідомих причин опинився в цей час поблизу, почав нецензурно ображати дівчат, накинувся на одну з них, вхопив за горло і щосили штовхнув на землю. Після розтрощив намет, сів у машину і поїхав геть", - йдеться в повідомленні.

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з вимогою негайно розслідувати цей факт побиття.