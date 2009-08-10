Новодворська: візит Кирила показав, що РПЦ - один з комітетів Путіна

Російський опозиційний політик і журналіст Валерія НОВОДВОРСЬКА вважає, що візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА в Україну був спробою внести до країни політичний розкол на релігійному грунті.

Таку думку В.НОВОДВОРСЬКА висловила в ефірі російського радіо «Эхо Москвы», коментуючи візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА в Україну.

«Це була дуже велика нетактовність, це була спроба внести політичний розкол на релігійному грунті в Україні. Це був суто політичний жест, і жест, я думаю, інспірований зовсім не християнами, а тією ж Луб`янкою і Кремлем. І ніколи Українська автокефальна православна церква не піде під руку патріархії, адже Московська патріархія вже себе зарекомендувала як поплічник кремлівського режиму, як розкольник і як абсолютна нехристиянська сила», - сказала В.НОВОДВОРСЬКА.

На її думку, християнська церква, звана Російською православною церквою, закінчила своє існування в ту хвилину, коли Патріарх Алексій сказав, що хлопці мають іти на війну в Чечні. «З тієї хвилини і виник державний придаток, таке міністерство, начебто обком луб’янський або кремлівський, і Патріарх КИРИЛО, треба сказати, дуже швидко просувається в цьому ж напрямку. Минулого разу ми говорили про те, що він намагався реабілітувати Сталіна, стоячи на землі, яка стільки від цього Сталіна зазнала. Я думаю, що якщо й були якісь адепти Московської патріархії в Україні, а на мою думку, це ті ж адепти, які влаштовують танці дикунів у Криму, і вимагають, щоб їх терміново приєднали до Москви, то їх дуже зменшиться, і стане непристойним ходити в ті храми, які належать РПЦ», - вважає В.НОВОДВОРСЬКА.

Російський політик відзначила тактовність Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який «не влаштовував мітингів, нічого не сказав, ніяких скандалів - він хотів захистити Патріарха КИРИЛА від неприємних зустрічей».

В.НОВОДВОРСЬКА переконана, що візити релігійних діячів не повинні супроводжуватися мітингами підтримки або протестів. «Не можна сказати, що якщо візит одного із стовпів християнської церкви супроводжується мітингами з того й іншого боку, що це нормально. Ось коли Римський Папа, попередній Папа, справді Святий Папа, з`являвся де-небудь, там не було мітингів за і проти. Просто всі християни бігли до цього папамобіля, простягали руки до святого престолу і молилися разом з Папою. А коли починаються мітинги про і контра, це означає, що зовсім не християнські сили приїхали на цю територію. Приїхали ці сили, які б вони не були, із суто політичною метою. Коли приносять не мир, а розкол, я думаю, що тут ідеться зовсім не про християнство», - пояснила вона.

Російський політик також вважає, що Патріарху КИРИЛУ не вдалося досягти політичних цілей під час візиту в Україну. «Все навпаки. Показуючи себе з вивороту і намагаючись реабілітувати Сталіна, своїм прихильникам Патріарх КИРИЛО надав дуже погану послугу. Всі побачили, що таке РПЦ. РПЦ – це один з комітетів Володимира ПУТІНА. Комітет настільки старорежимний, що можна сказати, що він належить до епохи політичних динозаврів. У нас на політичній сцені ходять динозаври з дуже зубастою пащею, і в РПЦ те ж саме. Кому охота приєднуватися до такого чудового руху? І при чому тут Христос?», - поцікавилася політик.