Відкрився міжнаціональний дитячий табір «Джерела толерантності»

9 серпня в Закарпатті відкрився Міжнародний міжнаціональний дитячий табір «Джерела толерантності».

Як передає кореспондент УНІАН, табір відбудеться у закарпатському смт Ясіня Рахівського району, яке розташоване біля підніжжя Говерли, а саме на базі пансіонату «Високі Карпати».

Учасники табору - діти національних громад України і діти-біженці - ассірійці, білоруси, болгари, вірмени, греки, євреї, кримські та волзькі татари, молдавани, німці, поляки, росіяни, румуни, татари, чеченці, а також велика група українців. Передбачено, що всі вони зможуть ознайомитися з національною культурою різних народів, обмінятися традиціями, культурою.

Метою проекту є виховання міжнаціональної толерантності української молоді, протидія ксенофобії, формування активної громадянської позиції у молоді національних громад, поширення знань про національне розмаїття України та профілактика виявів расової та релігійної нетерпимості.

У таборі працюватимуть педагоги національних громад України та професіонали, які розуміють особливості міжкультурного діалогу.

Табір триватиме з 9 по 26 серпня, його організатором є Конгрес національних громад України, підтримка Посольства Федеративної республіки Німеччина, Міністерства у справах сім’ї та молоді, Держкомітету у справах національностей і міграції, Датської ради з питань біженців, Львівської ОДА та інших благодійних організацій, спонсорів та приватних осіб.

Протягом усього часу в таборі проводитимуть День пам’яті трагедій народів України, День прав людини, День громадянина.