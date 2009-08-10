11 серпня - 11-00 - У рамках загальнонаціонального проекту «Вступ-2009 очима громадськості» відбудеться підсумкова прес-конференція на тему: «Чому цьогорічна вступна кампанія виявилася проблемною? або Як удосконалити процес вступу до вищих навчальних закладів наступного року?”. Учасники: Валерій Григорук, в.о. ректора КНУ ім.. Т.Шевченка, професор, д.ф-м.н.; Сергій Квіт, президент НаУКМА, професор, д.філ.н.; Анатолій Павленко, ректор КНЕУ ім. В.Гетьмана, професор, д.е.н.; Алла Волошина, координатор загальнонаціонального проекту «Вступ-2009 очима громадськості»; Ірина Конченкова, виконавчий директор МО «Школа Рівних Можливостей» та інші (КНУ ім. Т.Шевченка, вул. Володимирська, 60, червоний корпус, 3-й поверх, аудиторія 355, зала засідань Вченої ради). Журналісти зустрічаються в холі о 10-45. Телефони: 8 (067) 507-63-39, 275-14-68, 8 (050) 462-43-26.