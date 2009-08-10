Правозахисники критикують ”комендантську годину” для дітей

Запровадження в Україні «комендантської години» для неповнолітніх порушує права людини.

Про це кореспонденту УНІАН заявив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

"Це абсолютне і безумовне порушення свободи пересування особи, що гарантується Конституцією та Європейською Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод", - зазначив він.

За словами В.ЯВОРСЬКОГО, такому обмеженню "не може бути виправдання", оскільки цей захід може застосовуватися у крайніх випадках, тимчасово, на короткий строк і повинні бути дуже серйозні підстави влади для таких дій.

Крім того, як зауважив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, введення «комендантської години» для неповнолітніх є "елементом надзвичайного стану, який ніхто не оголошував".

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська громадська організація «Комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією» заявила, що має намір до вересня розробити і направити на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає введення в Україні «комендантської години» для неповнолітніх. Законопроектом планується передбачити внесення поправок до закону про охорону дитинства, зокрема, передбачається, що комендантська година для дітей до 16 років під час навчального року починатиметься з 22.00, у період канікул – з 23.00.