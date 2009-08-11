Прокуратура порушила кримінальну справу проти Ратушняка

Прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу стосовно міського голови Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як повідомлялося раніше, прокуратура Ужгорода скасувала постанову про порушення кримінальної справи міським управлінням Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області за фактом інциденту, що стався минулого четверга, 6 серпня, між міським головою С.РАТУШНЯКОМ та активісткою одного із громадянських об’єднань, та направила матеріали на доопрацювання.

”Прокуратура не погодилася з рішенням міської міліції, оскільки особа, котра вчинила хуліганські дії, відома – порушувати кримінальну справу необхідно безпосередньо проти неї. Тому прокурором області сьогодні, 10 серпня, порушено кримінальну справу за ознаками ч.1.ст. 296 та ч.2 ст. 365 КК України проти конкретної особи – міського голови Ужгорода”, - повідомили у Генпрокуратурі, уточнивши, що досудове слідство у справі проводить прокуратура області.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними громадського руху “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.