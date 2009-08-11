Карпачова просить дати грошей на книги для незрячих

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА наполягає на необхідності вжити на урядовому рівні належних заходів щодо забезпечення бюджетного фінансування випуску видань шрифтом Брайля для інвалідів по зору.

Як повідомилим УНІАН у прес-службі Омбудсмана, про це йдеться у її поданні до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Передусім мається на увазі створення для інвалідів по зору, як і всіх громадян з обмеженими можливостями, безпорогового середовища, забезпечення належних умов для розвитку кожної особистості, вільного доступу до збирання і використання інформації.

Раніше, зазначається у поданні, у державному бюджеті щороку передбачалися видатки на закупівлю літератури шрифтом Брайля, що видавалася Республіканським будинком звукозапису і друку Українського товариства сліпих (УТОС). Це підприємство є дотаційним і може існувати лише за підтримки держави, адже собівартість літератури, яку воно випускає, значно перевищує вартість її передплати.

Проте у держбюджеті-2009, за словами Н.КАРПАЧОВОЇ, видатки на закупівлю згаданих видань вперше не були закладені, що викликає тривогу і занепокоєння інвалідів по зору.

“У своєму зверненні до Уповноваженого з прав людини вони благають сприяти поновленню відповідного бюджетного фінансування. Адже є цілком очевидним, що нині порушуються права майже 60 тисяч наших співвітчизників, для яких література шрифтом Брайля та озвучені книжки – єдине вікно у світ”, - зазначається у зверненні Омбудсмана до голови уряду.

Н.КАРПАЧОВА звертає увагу, що відсутність фінансування зазначених програм призводить до порушення вимог ряду законів щодо соціальної захищеності інвалідів та їхньої реабілітації, а також міжнародних зобов’язань, взятим на себе державою.

Крім того, за словами Н.КАРПАЧОВОЇ, через брак фінансування Республіканський будинок звукозапису і друку УТОС нині вимушений призупинити свою діяльність, а його працівникам надані відпустки без збереження заробітної плати. Існує реальна загроза залишити без досвідчених фахівців підприємство, роботу якого у подальшому буде надзвичайно важко відновити. Причому більшість працівників, серед яких 17 інвалідів, фактично позбавлені засобів існування, адже в умовах фінансово-економічної кризи вони не мають можливості працевлаштуватися в іншому місці.

Як зауважила Омбудсман, в листі до неї за підписом першого заступника міністра праці та соціальної політики Павла РОЗЕНКА з приводу порушеного питання повідомляється, що Мінпраці запропонувало Центральному правлінню УТОС спрямувати необхідні видатки на випуск газети "Промінь", журналів "Заклик" і "Школяр", а також аудіокниг. “На жаль, ця пропозиція не вичерпує порушеної проблеми, оскільки УТОС є неприбутковою організацією і не має вільних коштів”, - заявляє Н.КАРПАЧОВА,

Вона наполягає на необхідності вжити на урядовому рівні належних заходів щодо забезпечення бюджетного фінансування та безумовного поновлення конституційних прав інвалідів по зору на працю, вільний розвиток, збирання і використання інформації шрифтом Брайля.

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