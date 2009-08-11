Жінок у миротворчих місіях побільшає

Департамент операцій з підтримки миру Організації Об`єднаних Націй оголосив про глобальну кампанію, спрямовану на розширення участі жінок-поліцейських у миротворчих місіях.

З цією метою до 2014 року буде збільшено кількість жінок серед ООНівських поліцейських до 20%, повідомляє Центр новин ООН.

Нова кампанія покликана активізувати набір жінок до національних поліцейських органів держав - членів ООН з тим, щоб вони змогли надавати всесвітній організації більше спеціально навчених співробітниць.

Як підкреслив радник Секретаріату ООН Ендрю ХЬЮЗ, 2000 року Рада Безпеки ухвалила резолюцію №1325 про жінок, мир і безпеку. В ній наголошується на важливості рівноправної і всебічної участі жінок в усіх зусиллях з підтримки і сприяння зміцненню миру і безпеки, а також на необхідності посилення ролі жінок у миротворчих операціях ООН.

Після ухвалення резолюції кількість жінок серед цивільних співробітників миротворчих операцій досягла 30%. Проте частка жінок у військових континентах цих операцій становить менше 2%, а в поліцейських – 8%.

У ООН відзначають, що, за оцінками поліцейських, які беруть участь в миротворчих місіях, у багатьох випадках жінки можуть краще виконувати завдання, зокрема, коли йдеться про проведення співбесід з жертвами сексуального насильства або надання допомоги жінкам – колишнім комбатантам.

Окрім того, жінки-поліцейські під час проведення миротворчих операцій є зразком для наслідування для місцевих жінок, вважають в ООН.