У Чечні продовжується відстріл правозахисників - убили подружню пару

Керівник чеченської молодіжної неурядової організації "Врятуємо покоління" Зарема Садулаєва та її чоловік Алік (Умар) Джабраїлов, які в понеділок були викрадені невідомими з офісу в Грозному, вбиті. Про це повідомив член правління російського центру "Меморіал" Олександр Черкасов. "Їх тіла знайдені в селищі Чорноріччя в Грозному", - сказав він.

Як повідомили в слідчому управлінні СКП РФ по Чеченській Республіці, вчора о 04:00 за московським часом на території селища Чорноріччя були виявлені тіла Аліка Джабраїлова і Зареми Сайдулаєвої з численними пораненнями.

Вони були викрадені невідомими озброєними людьми в понеділок близько 14:00. За наявною інформацією, люди, котрі викрали Садулаєву та її чоловіка, не представилися і не пред`явили ніяких документів. Вони відвезли правозахисників в невідомому напрямі, потім повернулися в офіс організації, забрали мобільний телефон і автомобіль чоловіка.

Відзначимо, в минулі вихідні президент Чечні Рамзан Кадиров в інтерв`ю "Радіо Свобода" виступив з різкою критикою методів роботи відомої правозахисниці Наталії Естемірової, котру нещодавно викрали та вбили. Зокрема він сказав, що у неї "честі, достоїнства, совісті не було ніколи".

Слова Кадирова викликали бурю обурення в середовищі правозахисників і неурядових організацій.

Організація "Врятуємо покоління", зареєстрована в червні 2001 року, надає допомогу дітям - інвалідам, сиротам ти іншим соціально-вразливим групам, які постраждали в результаті мінних підривів. Впродовж останніх років вона є виконавчим партнером ЮНІСЕФ.

Gazeta.Ua