В одеському вузі жовто-блакитним прапором витирали ноги?

Керівники низки організацій Одещини вимагають від правоохоронців притягнення до кримінальної відповідальності за наругу на Державним прапором України керівників Одеського державного економічного університету.

Спільну заяву про злочин, виявлений представниками товариства «Просвіта», Чорноморського гайдамацького з’єднання, партій НРУ і ВО «Свобода», подано до Приморського райвідділу міліції Одеси та облуправління СБУ. Як вказується в документі, представники громадськості стали свідками того, що блакитно-жовтий прапор використовувався для витирання взуття при вході до навчального корпусу фінансового факультету університету.

Однак добитися пояснень з цього приводу від проректора Олега ЙОНА чи ректора Михайла ЗВІРЯКОВА голові облорганізації «Просвіти» Олександру СТЕПАНЧЕНКУ, лідеру Чорноморського гайдамацького з’єднання Сергію ГУЦАЛЮКУ, а також активістам партій НРУ і ВО «Свобода» не вдалося. «Вчених мужів у робочий час не було на робочих місцях, - зазначив в інтерв’ю УНІАН С.ГУЦАЛЮК. - Тож державний прапор, що фактично перетворений на ганчірку для миття підлог у навчальному закладі, ми вилучили й доставили в офіс товариства «Просвіта».

Викликає подив і те, додав С.ГУЦАЛЮК, що «підняли тривогу з приводу наруги над блакитно-жовтим прапором не викладачі чи техпрацівники навчального закладу – обурило це одного зі студентів ВНЗ, що сповістив про злочин керівництву облорганізації Народного руху України».

Автори оприлюдненої сьогодні з цього приводу заяви вважають, що винуватці наруги над державним символом мають бути «покарані відповідно до ст. 338 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі винуватців на термін до трьох років».

Між тим, у Приморському РВВС Одеси, як поінформували УНІАН в ЦОС УМВС України в області, поки що розмірковують, чи є підстави для порушення кримінальної справи за фактом наруги над державним символом.

Отримати коментарі з приводу цього факту наруги з боку керівників ВНЗ М.ЗВІРЯКОВА та О.ЙОНИ кореспонденту УНІАН не вдалося. Спершу секретар ректора заявила, що ректора немає в службовому кабінеті, а згодом відповіла: «Ректор дуже зайнятий, залиште номер телефону – він зателефонує пізніше». Однак і пізніше, ректор аж ніяк не відреагував на запит журналіста.

Так само виявився недоступним проректор О.ЙОНА. А помічник проректора Василь МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що заява про наругу над прапором «це - провокація, такого не могло у нас бути, бо протягом останніх п’яти років державних прапорів в держуніверситеті не списували як вигорілих чи таких, що стали непридатними для використання».