Журналістів не пустили на суд у справі ”чорного трансплантолога”

У розгляді кримінальної справи стосовно ізраїльського хірурга Міхаеля ЗІСА «крапку ще не поставлено».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат хірурга Олег КУРІННИЙ після закінчення судового засідання журналістам, які дочекалися його, в будівлі Ворошиловського суду Донецька.

О.КУРІННИЙ категорично відмовився давати будь-які коментарі щодо засідання і заяви свого підзахисного (М.ЗІС попросив журналістів залишити судове засідання – УНІАН).

«На жаль, в інтересах клієнта я щодо сьогоднішнього судового засідання жодних коментарів вам дати не можу», - сказав адвокат При цьому він додав: «Повірте мені, що крапку ще не поставлено, справа ще не закінчена. Не можу я сьогодні говорити. Свого часу я вам все роз`ясню, і ви зрозумієте».

О.КУРІННИЙ погодився лише розповісти про здоров`я М.ЗІСА: «Стан мого підзахисного критичний. Є документ, в якому прямо записано про те, що його неможливо тримати в умовах слідчого ізолятора». Тому, за словами адвоката, він готує «клопотання повторне про зміну запобіжного заходу до прокуратури області й до Генеральної прокуратури». «Зараз ЗІС перебуває в слідчому ізоляторі. Він провів в лікарні близько 10 днів, я ще не вивчив цей документ», - додав О.КУРІННИЙ.

У свою чергу відмовився коментувати сьогоднішнє засідання суду і прокурор Донецької обласної прокуратури Віталій ДАЛЕВСЬКИЙ, який представляє звинувачувальну сторону в цьому судовому процесі. Головуюча суддя Лариса ПЕРЕВЕРЗЄВА від коментарів також відмовилася, пославшись на те, що це не передбачено законодавством.

Саме засідання сьогодні тривало трохи більше години. Десь за півгодини після його початку із залу суду під конвоєм вивели ув`язненого М.ЗІСА, а потім спішно залишили зал всі учасники процесу. Журналісти, які стояли під дверима залу суду, не змогли одержати ні пояснень, ні дізнатися про дату наступного засідання. Тільки адвокат О.КУРІННИЙ, відповідаючи на питання про час наступного засідання, сказав: «У суді оголошення буде, ви дізнаєтеся».

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні суду 23 липня 2009 року з невідомої причини до суду не було доставлено з СІЗО підсудного М.ЗІСА, тому слухання справи не відбулося. Раніше, 20 липня, державний обвинувач з боку прокуратури змінив звинувачення М.ЗІСУ зі ст. 149 (ч.2) на ст. 143 (ч.1) Кримінального кодексу України. ( Ч.1 ст. 143 Кримінального Кодексу України - «Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини», що передбачає покарання «штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років»; ч. 2 ст. 149 КК України - «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, скоєні щодо неповнолітнього, кількох чоловік, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності», що передбачає «позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна» - УНІАН.)

О.КУРІННИЙ зазначив, що з М.ЗІСА зняли серйозне звинувачення і замінили його таким звинуваченням, яке навіть не передбачає позбавлення волі.

Довідка УНІАН. М.ЗІС був затриманий 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські й українські правоохоронці.

У липні 2008 року Ворошиловський райсуд Донецька відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

28 липня М.ЗІС сам з`явився на чергове судове засідання. Проте після чергового слухання справи виконуючий обов`язки начальника Управління з боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС у Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ за розпорядженням прокурора області Віталія МУРЗИ взяв М.ЗІСА під варту і направив до СІЗО.

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з хірурга знято звинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Вона просила суд позбавити М.ЗІСА свободи на 3,5 року.

21 серпня Ворошиловський райсуд його виправдав. Крім того, суд ухвалив відмінити попередній запобіжний захід і повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави. Проте після виправдувального рішення суду хірурга відвезли до СІЗО.

29 серпня цей же райсуд визнав незаконним затримання М.ЗІСА і його подальшу утримання в СІЗО і виніс ухвалу негайно звільнити хірурга.

9 вересня 2008 року Донецький обласний апеляційний суд відмінив рішення Ворошиловського райсуду від 29 серпня про звільнення М.ЗІСА з-під варти.

10 березня 2009 року Апеляційний суд Донецької області своїм рішенням відмінив виправдувальний вирок, виданий 21 серпня 2008 року Ворошиловським районним судом Донецька ізраїльському хірургові М.ЗІСУ. Рішенням суду було оголошено про відміну виправдання М.ЗІСУ і про направлення справи на «новий судовий розгляд до того ж суду з іншим складом суддів».

Повторний розгляд справи було почато 30 квітня 2009 року з головуючою суддею Ворошиловського районного суду м. Донецька Л.ПЕРЕВЕРЗЄВОЮ.