Як талановитим абітурієнтам боротися з пільговиками?

Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій КВІТ пропонує абітурієнтам з високим рівнем знань, які не пройшли за конкурсом на бюджетну форму навчання до вищих навчальних закладів через велику кількість на ці місця пільговиків, відстоювати свої конституційні права на навчання у судовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КВІТ сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

На його думку, проблема пільговиків є на сьогодні найбільш актуальною, але не найстрашнішою для системи вищої освіти України.

«Як їх позбутися? Говорю у такій негативній формі, маючи на увазі лише тих пільговиків, кого університети не хотіли б зараховувати за якихось інших умов, окрім тих, що вони мають якісь пільги. Очевидно, треба ввести квотування», - зауважив президент НаУКМА, наголосивши, що цього року у найбільш престижних університетах на найпрестижніших спеціальностях зосередилась найбільша кількість саме абітурієнтів пільгових категорій, чимало з яких насправді не мають високого рівня знань.

У зв’язку з цим С.КВІТ висловив переконання, що найефективніший спосіб боротьби з цим явищем, яке ще довго буде проблемою системи вищої освіти в Україні, полягає у відстоюванні звичайними абітурієнтами своїх конституційних прав на здобуття освіти у судовому порядку.

«Інші абітурієнти, права яких порушені, будуть подавати до суду, мотивуючи це своїми конституційними правами. У Конституції записано, що кожний може стати студентом на конкурсній основі», - переконаний С.КВІТ.

За його словами, цього року до Києво-Могилянської академії вступили лише 25 пільговиків.

«Цього року ми повністю побороли це явище. По-перше, ми підняли прохідний бал сертифікатів, що відсікло велику кількість пільговиків. Також ми передали документи багатьох пільговиків для перевірки до СБУ, і відразу близько половина з них забрали свої документи і зникли», - сказав С.КВІТ.

З метою подолання проблем у системі вищої освіти України С.КВІТ також виступив з ініціативою створення університетської автономії зі збільшенням прав вишів передусім під час проведення вступних кампаній.