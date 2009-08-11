12 серпня - 10-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: "Чи можлива корупція при вступі до вишів?". До участі запрошені: Любов Паливода - директор проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна"; Алла Волошина - координатор загальнонаціонального громадського моніторингу "Вступ-2009 очима громадськості". На прес-конференції будуть оприлюднені результати громадського моніторингу вступних кампаній 2008 та 2009 років, здійсненого коаліцією одинадцяти громадських організацій у 30 вищих навчальних закладах України ІІІ і ІV рівнів акредитації державної форми власності (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16). Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.