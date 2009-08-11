Узбецькі опозиціонери пікетують «Радіо Свобода»

Представники узбецького об`єднання «Бірдламік» («Солідарність») обіцяють акції протестів у США та Європі. Про це повідомляє Lenta.ru із посиланням на інформагентство «Фергана.ру».

Як повідомляється, кількість учасників безстрокового голодування сягне п`ятдесяти. Таким чином учасники руху висловлюють невдоволення редакційною політикою узбецької служби новин «Радіо Свобода» – «Озодлік». На думку учасників акції, та подає новини під тиском цензури і не висвітлює діяльності опозиціонерів за межами Узбекистана. Члени «Бірдламік» вимагають надати їм ефірний час для виступу і звільнити «деяких співробітників радіостанції».

Відучора протестувальники пікетують штаб-квартиру «Радіо Свобода» у Вашингтоні. Вони кажуть, що сьогодні до них приєднаються соратники у Празі та Стокгольмі. Напередодні до представників «Бірдламіка» звернувся заступник директора «Радіо Свобода» зі зв`язків із громадськістю Мартін Званерс і пообіцяв надати час для виступу. Втім, Лідер руху, Баходір Чорієв, наголошує: «Це було учора, а сьогодні до нас ніхто не вийшов».

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