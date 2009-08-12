Ігор Коломойський: Не треба рятувати нас від погромів...

“Ужгородський конфлікт” за участю мера міста Сергія Ратушняка за своєю рейтинговістю продовжує змагатися з “українськими” заявами Президента Медведєва. Мер закарпатської столиці не тільки встиг розправитися з активісткою «Фронту змін», а й зробити ряд не менш гучних заяв з «єврейського питання». Думка з цього приводу президента Об`єднаної єврейської громади України (ОЄГУ) Ігоря Коломойського...

В ексклюзивному коментарі сайтові MIGnews.com.uaвідомий бізнесмен, президент Об`єднаної єврейської громади України (ОЄГУ) Ігор Коломойський щодо ужгородських подій і заяв мера заявив: "Печерна антисемітська позиція Ратушняка не дивує. Скоріше дивує те, як така людина може бути мером міста, яке завжди було оплотом добросусідських відносин людей різних національностей. Більш того, я до кінця не впевнений, чи потрібні тепер Ратушнякові правоохоронні органи – йому необхідне, радше, психіатричне дослідження.

А ось позиція Арсенія Яценюка, який претендує на роль загальнонаціонального лідера, м`яко кажучи, дивує. Перше, що заходився робити "Фронт змін" після виголошених звинувачень - це доводити непричетність Арсенія Петровича до євреїв, наводячи різні метрики і витяги.

Я хочу нагадати панові Яценюку про те, як чинили європейські лідери, наприклад, за часів Голокосту. Коли фашисти сказали всім громадянам Данії єврейського походження начепити на себе шестипроменеву зірку, король Данії, який не був євреєм, демонстративно надів на себе цю шестипроменеву зірку на знак абсолютної рівності всіх його підданих.

Думається, що панові Яценюку потрібно зазирнути в історію. Якщо людина претендує на роль національного лідера, вона повинна знати історію, інакше реальним лідером їй не стати...»

Продовжуючи коментувати гарячу тему MIGnews.com, Ігор Коломойський також відповів на запитання кореспондента видання:

- Скажіть, які заяви робитимете, і які позови подаватиме ОЄГУ щодо Сергія Ратушняка?

- Ви знаєте, я думаю, що цю ситуацію потрібно розглядати абсолютно інакше. Позиція Ратушняка печерна, расистська і на екранах телевізорів, і на сторінках газет, і на сайтах. Нам нічого не потрібно заявляти – це тест на демократію в Україні. У нас є правоохоронні органи, які повинні без будь-яких заяв, прохань, вимог блискавично реагувати на подібного роду заяви. У нас є гарант Конституції, який просто зобов`язаний в ситуації, що явно розхитує міжнаціональний мир в одній з областей, вжити заходів. У нас є ображений знахабнілим мером один з майбутніх кандидатів у Президенти України Арсеній Яценюк (ми повинні подивитися, як він зреагує на цю ситуацію). У нас є голова парламенту Володимир Михайлович Литвин, до політичної сили якого приписують мера Ратушняка (дуже хотілося б і нам, і суспільству дізнатися позицію Литвина – як він оцінює все те, що відбувається). Ось що нам потрібно сьогодні в першу чергу. І якщо ми побачимо, що люди зі своїми обов`язками, відповідно до посади, зарплати і наданих повноважень, не справляються, тоді ми вживатимемо заходи, самі звертатимемось у різні інстанції, щоб прискорити, так би мовити, реагування.

- Ось Ратушняк стверджує, що хоче врятувати євреїв від погромів. Як Ви до цієї пропозиції ставитеся?

- Я хочу сказати всім: не потрібно нам допомагати. Повірте мені, Єврейська громада України – це потужна громадська організація, здатна сама собі допомогти. А от завдання держави (тим більше окремих осіб, які представляють її) – забезпечувати в країні міжнаціональний порядок і мир шляхом дотримання законів через притягання до відповідальності розперезаних хуліганів.

- Як вважаєте, чому Ратушняк почав себе так поводити? Це що, якась передвиборча технологія?

- Знаєте, на ці питання є багато відповідей. Я ж вам наведу один, але дуже незвичний. Мені здається, що у Ратушняка є якийсь комплекс, щось його в своїй біографії не зовсім влаштовує. У нас в історії найбільшими антисемітами ставали ті люди, які релігійно йшли з іудаїзму і хрестилися, або ті, хто маючи предків (єврейське коріння – Ред.), намагалися довести своєму новому оточенню, що вони аж такі національні. Я думаю, що тут щось схоже на такий ось комплекс.

- А ви не могли б сказати конкретніше?

- Ну, я і так вам сказав все, що думав. А документи. Ви що, від мене метрику Ратушняка хочете? Упевнений, що він, як чесна людина, має сам пошукати в своєму минулому і знайти свого предка.

- А, може, ви йому допоможете?

- Ну, якщо треба – допоможемо (сміється – Ред.).