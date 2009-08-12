Медведєв вимагає розкрити вбивства правозахисників у Чечні

Президент Росії Дмитро Медведєв зажадав від Генпрокуратури РФ, МВС і ФСБ забезпечити розслідування і розкриття вбивств відомої правозахисниці Зареми Садулаєвої та її чоловіка Аліка Джабраїлова, які стались у Чечні, повідомив РІА "Новости" високопоставлений співрозмовник в адміністрації президента РФ.

Керівник неурядової організації "Врятуймо покоління" 32-річна Зарема Садулаєва і член цієї організації 33-річний Алік Джабраїлов, про викрадання яких напередодні повідомляли правозахисники, у вівторок були знайдені вбитими. Тіла Садулаєвої і Джабраїлова виявлені о 4 годині ранку 11 серпня 2009 року в селищі Чорноріччя Заводського району міста Грозного в багажнику їх машини із слідами багатьох вогнепальних поранень. Автомобіль був припаркований за 10 метрів від входу до республіканського реабілітаційного центру.

"На жаль, це не перший злочин в Чечні, прямо скерований проти тих, хто допомагає громадянам, простим людям цивілізованими методами відстоювати свої права і прагнути справедливості, хто своєю діяльністю сприяє становленню нормального життя в республіці", - зазначив він.

Менше місяця тому, 15 липня, в Чечні була викрадена і вбита співробітниця правозахисного центру "Меморіал" Наталя Естемірова. Цей злочин також викликав широкий громадський резонанс.

"Політичне керівництво Чечні, особисто президент Рамзан Кадиров зробили багато для розгрому терористичних банд і встановлення миру в регіоні. У Чечні будуються будинки і дорогі, розвиваються економіка і соціальна сфера. На цьому етапі особливо важливо не дозволити противникам мирного життя дискредитувати державну владу, не дати людям приводу засумніватися в її ефективності і здатності забезпечити дотримання прав і свобод громадян, і перш за все - головного права кожного, права на життя", - наголосив представник адміністрації президента РФ.