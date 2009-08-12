Прикордонники не впустили в Україну волонтерів з Азербайджану

Двоє студентів з Азербайджану - волонтерів партнерської організації української «СВІТ-Україна», які їхали для участі у волонтерському таборі у Чернівцях, 9 серпня в аеропорту Борисполя не впустила до України прикордонна служба. Студентів протримали у транзитній зоні і, 11 серпня, вночі відправили до Баку черговим рейсом.

Про це ЗІКу повідомили в ГО «СВІТ-Україна».

Двоє студентів 1982 та 1989 року народження 9 серпня о 10.00 прибули до Борисполя з Баку для участі у міжнародному волонтерському проекті, що реалізують у Чернівцях МВО «Світ-Україна».

В імміграційних картках вони зазначили, що мета візиту до України «культурний обмін» і їдуть вони працювати волонтерами. Однак під час проходження паспортного контролю їх затримали прикордонники і протримали у транзитній зоні аеропорту без їжі до 02.45 11 серпня.

Консул Азербайджану у Києві та представниця МВО «Світ-Україна», яка запросила волонтерів, впродовж трьох годин намагалися з`ясувати ситуацію в аеропорту, однак жодна офіційна особа до них навіть не вийшла. 11 серпня вночі, о 02.45 студентів відправили назад до Баку черговим рейсом.

Дипломати з Азербайджану готують офіційну ноту, а також лист до Державної прикордонної адміністрації з питанням, на якій підставі хлопців не впустили в Україну і чому була зірвана їх участь у міжкультурному проекті в Україні.

Студенти з Азербайджану мали у складі 18 волонтерів з 11 країн світу впродовж двох тижнів працювати на історичному єврейському цвинтарі у Чернівцях - одному з найбільших історичних збережених єврейських цвинтарів у Східній та Центральній Європі. По завершенню роботи з благоустрою цвинтаря волонтери на 4-денному семінарі мали розробити план подальших заходів зі збереження цього унікального цвинтаря та визначити, як на прикладі єврейського цвинтаря в Чернівцях можна за допомогою міжнародних волонтерських таборів долучати молодь до збереження історичної та культурної спадщини, вивчення історії ІІ світової війни і Голокосту, сприяти розвитку міжкультурної компетенції учасників таборів.

Проект у Чернівцях реалізується за сприяння міської ради у рамках програми «Меморія. Волонтаріат для європейської культурної спадщини», яка фінансується Фондом «Пам`ять, відповідальність і майбутнє» та Фондом Баторія. Проект організовано за участі Міжнародної Громадянської Служби - Німецького відділення, єврейської діаспори Чернівців, НУО та активістів Чернівців.