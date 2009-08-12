Хабарництво у вузах зникло

Запровадження форми вступу до вищих навчальних закладів за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання знань майже унеможливило хабарництво та інші прояви корупції у цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є висновки проведення громадського моніторингу вступних кампаній до ВНЗ, результати якого були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Громадський моніторинг вступної кампанії 2009 року здійснювався щодо 30 вищих навчальних закладів України державної форми власності коаліцією 11 громадських організацій в рамках загальнонаціонального проекту «Вступ-2009 очима громадськості». Метою моніторингу було вивчення особливостей вступу до вишів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів.

Як відзначають представники громадських організацій, у 2009 році 99% абітурієнтів скористалося при вступі до ВНЗ виключно результатами зовнішнього оцінювання знань. 98,7% абітурієнтів зазначили, що завдяки запровадженню механізму вступу до ВНЗ за сертифікатами рівень хабарництва значно зменшився або відсутній. Це свідчить про зростання рівня довіри з боку абітурієнтів та їх батьків до вступної кампанії загалом, наголошують незалежні спостерігачі.

Водночас, представники громадських організацій констатують, що перелік категорій вступників, які за соціальним статусом мають переважне право на зарахування до ВНЗ, тобто пільговики, в багатьох випадках обумовлений політичними рішеннями, ніж логікою розвитку галузі вищої освіти.

На думку громадських спостерігачів, допомога держави щодо подолання різного роду кризових обставин не є зовсім адекватною при наданні можливості позаконкурсного вступу до ВНЗ і є неефективним витрачанням державних коштів.

З метою подолання цієї проблеми експерти рекомендують органам державної влади України шукати інші можливості щодо надання допомоги постраждалим від наслідків тяжких життєвих обставин громадянам України, ніж забезпечення права на позаконкурсний вступ до ВНЗ.

«Дані дії з боку вищого керівництва держави унеможливлять спекулювання соціальним статусом, який дає перевагу при вступі та зменшать рівень корупції у тих установах і організаціях, які надають дану соціальну пільгу», - йдеться у рекомендаціях загальнонаціонального проекту «Вступ-2009 очима громадськості».