Тести для випускників більше не перекладатимуть мовами нацменшин

У 2010 році тести для проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників шкіл та абітурієнтів вищих навчальних закладів не перекладатимуться мовами національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він, зокрема, оприлюднив основні відмінності ЗНО у 2010 році, які визначені у відповідному наказі міністра освіти та науки України.

Як повідомив І.ЛІКАРЧУК, оцінювання знань буде проводитися як обов’язкове з двох предметів: української мови та літератури і – на вибір абітурієнтів – з математики або історії України. Водночас, загальна кількість і перелік предметів для тестувань залишаться без змін.

Наступна відмінність, за словами І.ЛІКАРЧУКА, полягатиме у тому, що будуть розведені у часі державна підсумкова атестація у школах і зовнішнє оцінювання. «Спочатку відбудеться державна підсумкова атестація, і випускники отримають атестат про загальну середню освіту, а потім відбудеться зовнішнє оцінювання», - повідомив І.ЛІКАРЧУК, зауваживши, що відтак результати ЗНО не впливатимуть на результати державної підсумкової атестації.

За словами І.ЛІКАРЧУКА, це зроблено на вимогу громадськості, зокрема, батьків і вчителів.

«Третя відмінність полягає у тому, що не буде здійснюватися переклад тестів мовами національних меншин, що робилося у 2008 і 2009 роках. Наступного року бажаючі зможуть отримати лише словники з перекладу основних термінів мовами національних меншин», - сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти.