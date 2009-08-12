Стосовно скандально відомого мера Ужгорода порушили ще одну справу

Сьогодні прокуратура Закарпатської області порушила ще одну кримінальну справу стосовно мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА, який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян в залежності від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

Як зазначили у ГПУ, ця справа приєднана до попередньої, яка стосується інциденту, що стався між С.РАТУШНЯКОМ та агітаторами руху «Фронт змін» в Ужгороді.

Водночас, у Генпрокуратурі спростували заяву С.РАТУШНЯКА, зроблену в одному із засобів масової інформації про те, що, за його даними, начебто генеральний прокурор особисто дав доручення підлеглим обрати йому міру запобіжного заходу.

В контексті цього у Генпрокуратурі зазначили, що процесуальний статус С.РАТУШНЯКА не змінився, і він є особою, проти якої порушено кримінальну справу. Крім того, в ГПУ нагадали, що міру запобіжного заходу, крім підписки про невиїзд, обирає суд за поданням слідчого прокуратури.

«Як буде далі, це залежить від його (С.РАТУШНЯКА) поведінки», - сказали у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

7 серпня міліція порушила кримінальну справу за фактом інциденту за участю мера Ужгорода та активістки “Фронту змін”. Разом з тим 10 серпня прокуартура скасувала постанову про порушення кримінальної справи за фактом інциденту і порушила кримінальну справу проти С.РАТУШНЯКА.

”Прокуратура не погодилася з рішенням міської міліції, оскільки особа, котра вчинила хуліганські дії, відома - порушувати кримінальну справу необхідно безпосередньо проти неї. Тому прокурором області 10 серпня порушено кримінальну справу за ознаками ч.1.ст. 296 та ч.2 ст. 365 КК України проти конкретної особи – міського голови Ужгорода”, - повідомили у Генпрокуратурі, уточнивши, що досудове слідство у справі проводить прокуратура області.